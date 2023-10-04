Штурм из Иванкова представил Евгения Хачериди. Маститый защитник уже успел дебютировать за свой новый клуб.

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В удовольствие

Евгений Хачериди окончательно покончил с профессиональным футболом и отправился в любители. Клуб Штурм из Киевской области уже успел представить своим болельщикам знаменитый центрбек. Стоит отметить, что информация о том, что Хачериди присоединится к иванковскому коллективу, была и раньше, однако сам игрок ее отрицал.

К тому же Евгений уже дебютировал за клуб Киевской области. Центральный защитник появился в стартовом составе Штурма в матче против Пенуэла. Опытный футболист выступал под 4-м номером, хотя раньше практиковал одевать футболку с цифрой 34. Иванковский коллектив одержал сухую победу 2:0. Штурм занимает 5-е место (8 очков) в Группе 2 после 6-и сыгранных туров, отставая от второго места, которое дает возможность команде сыграть в следующем раунде, всего на один балл.

Евгений Хачериди / ФК Штурм

Кстати говоря. За иванковский клуб также выступают такие именитые игроки, как: ворота Сергей Погорелый (играл в Металлисте, Таврии и других клубах УПЛ), форварды Владимир Лысенко (Олимпику, Колоссе и других клубах УПЛ), Эсеола (Кайрати из Казахстана, Звезде и других клубах УПЛ) ) и полузащитник Евгений Морозенко (Динамо-2, Вереси и других клубах УПЛ).

Карьера Евгения Хачериди