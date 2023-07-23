Что там в голове: пилот Макларен бутылкой с шампанским разбил трофей Ферстаппена – курьезное видео

Лэндо Норрис редко попадает на подиум, поэтому не привык к открытию бутылки с игристым. Британский гонщик своим необдуманным поступком нанес урон победителю гран-при Венгрии.

В Венгрии подошел к завершению 11-й этап гонки Формулы-1. Очередную победу в сезоне-2023 одержал нидерландский пилот Макс Ферстаппен, пишет 24 канал.

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Также на подиум попал Лэнд Норрис из Макларена и еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес. Для англичанина это был только второй подиум этого сезона.

Похоже, что Лэндо еще не привык к правилам поведения на пьедестале. Во время празднования с шампанским Норрис решил эффектно открыть бутылку, ударив ею о ступеньку Ферстаппена.

Видео курьезного инцидента с Лэндо Норрисом:

От удара трофей Макса упал с подиума и разбился. Пилот Макларен поначалу не обратил внимания на награду. Но позже принес извинения Ферстаппену, которого этот инцидент порадовал.

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Возможно, нидерландец уже устал от титулов, потому так легко воспринял ситуацию. После половины сезона пилот Ред Булл уверенно лидирует в индивидуальном зачете, опережая ближайшего преследователя Серхио Переса на 110 баллов.