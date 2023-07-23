В Угорщині підійшов до завершення 11-ий етап перегонів Формули-1. Чергову перемогу у сезоні-2023 здобув нідерландський пілот Макс Ферстаппен, пише 24 канал.

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Також на подіум потрапив Лендо Норріс з Макларена та ще один гонщик Ред Булл Серхіо Перес. Для англійця це був лише другий подіум цього сезону.

Схоже, що Лендо ще не звик до правил поведінки на п'єдисталі. Під час святкування з шампанським Норріс вирішив ефектно відкрити пляшку, вдаривши нею об сходинку Ферстаппена.

Відео курйозного інциденту з Лендо Норрісом:

Від удару трофей Макса впав з подіума та розбився. Пілот Макларен спочатку не звернув уваги на нагороду. Але пізніше вибачився перед Ферстаппеном, якого цей інцидент повеселив.

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Можливо, нідерландець вже втомився від титулів, тому так легко сприйняв ситуацію. Після половини сезону пілот Ред Булл впевнено лідирує в індивідуальному заліку, випереджаючи найближчого переслідувача Серхіо Переса аж на 110 балів.