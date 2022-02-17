Лэмпард рассчитывает на Миколенко в следующей игре Эвертона

Уже в субботу, 19 февраля, Эвертон сыграет против Саутгемптона. Помочь "ирискам" сможет Виталий Миколенко.

Возвращение украинца

Виталий Миколенко вернулся в общую группу команды и сможет помочь команде в ближайшем поединке АПЛ. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард.

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Рассказал наставник и о других кадровых потерях и пополнениях. Демарай Грэй пропустит поединок против Саутгемптона. Лишь первую тренировку провел Дукуре.

Что касается Бена Годфри, то его пока что нет в строю команды.

Напомним, что Миколенко пропустил предыдущие игры против Ньюкасла и Лидса из-за подозрения на коронавирус. За эти поединки "ириски" набрали три очка (победа в матче против Лидса со счетом 3:0).

Виталий Миколенко отыграл за английский клуб три встречи, в которых не отметился результативными действиями.

Эвертон перед поединком занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка.

Выездной матч Эвертона против Саутгемптона состоится 19 февраля в 17:00.