Возвращение украинца
Виталий Миколенко вернулся в общую группу команды и сможет помочь команде в ближайшем поединке АПЛ. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард.
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Рассказал наставник и о других кадровых потерях и пополнениях. Демарай Грэй пропустит поединок против Саутгемптона. Лишь первую тренировку провел Дукуре.
Что касается Бена Годфри, то его пока что нет в строю команды.
Напомним, что Миколенко пропустил предыдущие игры против Ньюкасла и Лидса из-за подозрения на коронавирус. За эти поединки "ириски" набрали три очка (победа в матче против Лидса со счетом 3:0).
- Виталий Миколенко отыграл за английский клуб три встречи, в которых не отметился результативными действиями.
- Эвертон перед поединком занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка.