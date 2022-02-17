Возвращение украинца

Виталий Миколенко вернулся в общую группу команды и сможет помочь команде в ближайшем поединке АПЛ. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард.

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Рассказал наставник и о других кадровых потерях и пополнениях. Демарай Грэй пропустит поединок против Саутгемптона. Лишь первую тренировку провел Дукуре.

Что касается Бена Годфри, то его пока что нет в строю команды.

Напомним, что Миколенко пропустил предыдущие игры против Ньюкасла и Лидса из-за подозрения на коронавирус. За эти поединки "ириски" набрали три очка (победа в матче против Лидса со счетом 3:0).

Обратите внимание. Выездной матч Эвертона против Саутгемптона состоится 19 февраля в 17:00.