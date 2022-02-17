Повернення українця

Віталій Миколенко повернувся у загальну групу команди та зможе допомогти команді у найближчому поєдинку АПЛ. Про це на передматчевій пресконференції повідомив головний тренер Евертона Френк Лемпард.

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Розповів наставник і про інші кадрові втрати та поповнення. Демарай Грей пропустить поєдинок проти Саутгемптона. Лише перше тренування провів Дукуре.

Щодо бен Годфрі, то його поки що немає у строю команди.

Нагадаємо, що Миколенко пропустив попередні ігри проти Ньюкасла та Лідса через підозру на коронавірус. За ці поєдинки "іриски" набрали три очки (перемога у матчі проти Лідса з рахунком 3:0).

До уваги. Виїзний матч Евертона проти Саутгемптона відбудеться 19 лютого о 17:00.