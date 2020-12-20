Ляп года: как футболист Фулхэма лицом забил гол в собственные ворота – смешное видео
В субботу, 19 декабря, Ньюкасл дома принимал Фулхэм в рамках 14-го тура АПЛ. Гости благодаря смешному автоголу вырвали одно очко.
Этот автогол может стать в один ряд с наиболее забавными результативными ударами в свои ворота в футболе, пишет 24 канал.
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Забавный автогол
При счете 0:0 игроки Фулхэма заработали очередной угловой удар. После подачи была настоящая острота у ворот хозяев. Ни один из футболистов не сумел зацепиться за мяч, а игроки Ньюкасла не выбили его подальше от своих владений.
Мяч рикошетом от газона попал в лицо Мэтта Ритчи и полетел прямо в ворота. Шотландец не ожидал такую траекторию мяч и в эмоциях упал на газон. Его автогол открыл счет во встрече – 0:1.
Полузащитник стал настоящей неудачником первой 45-минутки. Во втором тайме хозяевам таки удалось сравнять счет благодаря точному удару Уилсона.
Окончательный счет матча – 1:1. Отметим, что гости с 62-й минуты играли в меньшинстве. Изъятие получил Андерсен.
Ньюкасл – Фулхэм видеообзор (автогол с 0:31)
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