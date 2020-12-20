У суботу, 19 грудня, Ньюкасл вдома приймав Фулхем у рамках 14-го туру АПЛ. Гості завдяки кумедному автоголу вирвали одне очко.

Цей автогол може стати в один ряд із найбільш кумедними результативними ударами у власні ворота у футболі, пише 24 канал.

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Кумедний автогол

За рахунку 0:0 гравці Фулхема заробили черговий кутовий удар. Після подачі була справжня гострота біля воріт господарів. Жоден з футболістів не зумів зачепитись за м'яч, а гравці Ньюкасла не вибили його далі від власних володінь.

М'яч рикошетом від газону потрапив у обличчя Метта Рітчі та полетів прямо у ворота. Шотландець не сподівався на таку траєкторію м'яч та у емоціях впав на газон. Його автогол відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

Півзахисник став справжньою невдахою першої 45-хвилинки. У другому таймі господарям таки вдалось зрівняти рахунок завдяки влучному удару Вілсона.

Остаточний рахунок матчу – 1:1. Наголосимо, що гості з 62-ї хвилини грали у меншості. Вилучення отримав Андерсен.

Ньюкасл – Фулхем відеоогляд (автогол з 0:31)