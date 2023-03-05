Успешно сыграл на добивании: украинский нападающий забил в первом же матче после травмы – видео
Хиберниан 4 марта разгромил на выезде Ливингстон в рамках Шотландского премьершипа. Николай Кухаревич впервые сыграл в 2023 году.
21-летний украинский нападающий начал на скамье запасных Хиберниана и появился на футбольном поле с 68-й минуты. До этого Николай Кухаревич последний раз играл еще в ноябре 2022 года, когда в матче против Килмарнока получил травму, сообщает 24 канал.
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Первый гол после серьезной травмы
Уже в своем первом матче по возвращении на поле украинец отблагодарил тренера за доверие. На седьмой компенсированной до матча минуте Кухаревич сыграл на добивании и увеличил преимущество Хиберниана в счете до 1:4.
После пересмотра ВАР судья засчитал взятие ворот.
Это четвертый гол Николая в 17 сыгранных поединках сезона-2022/2023. Также в его активе один ассист в футболке Хиберниана.
Гол Николая Кухаревича в Шотландии: смотрите видео
Гол украинца поставил точку в матче - 1:4, убедительная победа Хиберниана над Ливингстоном. Клуб Кухаревича после 27 сыгранных матчей занимает 4 место, имея в своем активе 40 очков.
- Напомним, что Кухаревич выступает за шотландский клуб по правам аренды до конца мая 2023 года. Контракт Николая принадлежит французскому Труа, куда нападавший перешел в конце августа 2021 года.
- До этого выступал во львовском Движении и бельгийском Львене, откуда перебрался во Францию.
- В Украине также начинал в структуре луцкой Волыни.