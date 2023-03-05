21-летний украинский нападающий начал на скамье запасных Хиберниана и появился на футбольном поле с 68-й минуты. До этого Николай Кухаревич последний раз играл еще в ноябре 2022 года, когда в матче против Килмарнока получил травму, сообщает 24 канал.

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Первый гол после серьезной травмы

Уже в своем первом матче по возвращении на поле украинец отблагодарил тренера за доверие. На седьмой компенсированной до матча минуте Кухаревич сыграл на добивании и увеличил преимущество Хиберниана в счете до 1:4.

После пересмотра ВАР судья засчитал взятие ворот.

Это четвертый гол Николая в 17 сыгранных поединках сезона-2022/2023. Также в его активе один ассист в футболке Хиберниана.

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Гол украинца поставил точку в матче - 1:4, убедительная победа Хиберниана над Ливингстоном. Клуб Кухаревича после 27 сыгранных матчей занимает 4 место, имея в своем активе 40 очков.