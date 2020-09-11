Ливерпульские шахматисты: чемпион Англии представил новую третью форму – фото
"Ливерпуль" на своем официальном сайте представил третью игровую форму на сезон 2020/21.
Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором. Об этом сообщает официальный инстаграм "мерсисайдцев".
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Логотип титульного спонсора оформлен белым, а эмблема и номер плюс фамилия на спине – красным. Дизайн вдохновлен флагами с аналогичным узором, которые приносят на матчи фанаты мерсисайдцев, а также культовыми поединками команды в еврокубках. Техническим спонсором клуба будет американская фирма Nike.
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