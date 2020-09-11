"Ливерпуль" на своем официальном сайте представил третью игровую форму на сезон 2020/21.

Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором. Об этом сообщает официальный инстаграм "мерсисайдцев".

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Our chequered flags are a familiar sight…



Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020

Логотип титульного спонсора оформлен белым, а эмблема и номер плюс фамилия на спине – красным. Дизайн вдохновлен флагами с аналогичным узором, которые приносят на матчи фанаты мерсисайдцев, а также культовыми поединками команды в еврокубках. Техническим спонсором клуба будет американская фирма Nike.

12 сентября "Ливерпуль" сыграет с "Лидс Юнайтед" в рамках 1 тура английской Премьер-лиги.