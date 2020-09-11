Ліверпульські шахісти: чемпіон Англії представив нову третю форму – фото
"Ліверпуль" на своєму офіційному сайті презентував третю ігрову форму на сезон 2020/21.
Футболка виконана в чорному і сірому кольорах з шаховим візерунком. Про це повідомляє офіційний інстаграм "мерсисайдців".
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Логотип титульного спонсора оформлений білим, а емблема і номер плюс прізвище на спині – червоним. Дизайн натхненний прапорами з аналогічним візерунком, які приносять на матчі фанати мерсисайдців, а також культовими поєдинками команди в єврокубках. Технічним спонсором клубу буде американська фірма Nike.
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