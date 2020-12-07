Ливерпуль продолжил погоню с Тоттенхэмом за первое место в английской Премьер-лиге (АПЛ). В воскресенье, 7-го декабря, Ливерпуль победил Вулверхэмптон в рамках 11 тура АПЛ.

Ливерпуль – Вулверхэмптон 4:0

Голы: Салах, 24, Вейналдум,58, Матип, 67, Самеду, 78 (авт)

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Первый момент в игре имели именно "волки", пишет 24 канал. Поденсе из пределов штрафной запустил парашют за шиворот Келлехеру, но голкипер Ливерпуля спас свою команду.

Ливерпулю удалось ответить голом. После заброса в штрафную защитник гостей неудачно обработал мяч и буквально вывел Салаха на ударную позицию. "Фараон" Ливерпуля такие ошибки не прощает и точным ударом мимо голкипера размочил нули на табло.

После перерыва Ливерпуль удвоил преимущество: контратака "красных" завершилась красивым дальним голом Вейналдума.

Имея комфортное преимущество, "мерсисайдцы" позволяли себе атаковать широким фронтом. Поэтому на 58-й минуте замыкать навес в штрафную пришел центрбек Матип – 3:0.

Четвертый гол в ворота "волков" забил собственный игрок – Семеду. Символично, что Нельсон – бывший игрок Барселоны, которая в 2019 году была бита на Энфилде тоже 4:0.

Следует отметить, что матч состоялся с болельщиками на трибунах!

Благодаря победе Ливерпуль догнал Тоттенхэм: обе команды имеют по 24 очка.

Ливерпуль – Вулверхэмптон видеообзор: