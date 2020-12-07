Ліверпуль продовжив гонитву з Тоттенхемом за перше місце в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). У неділю, 7-го грудня, Ліверпуль переміг Вулверхемптон у рамках 11 туру АПЛ.

Ліверпуль – Вулверхемптон 4:0

Голи: Салах, 24, Вейналдум,58, Матіп, 67, Самеду, 78 (авт)

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Перший момент у грі мали саме "вовки", пише 24 канал. Поденсе з меж штрафного запустив парашут за комірець Келлехеру, але голкіпер Ліверпуля врятував свою команду.

Ліверпулю вдалося відповісти голом. Після закидання у штрафний захисник гостей невдало обробив м'яч та буквально вивів Салаха на ударну позицію. "Фараон" Ліверпуля такі помилки не пробачає та точним ударом повз голкіпера розмочив нулі на табло.

По перерві Ліверпуль подвоїв перевагу: контратака "червоних" завершилася красивим дальнім голом Вейналдума.

Маючи комфортну перевагу, "мерсисайдці" дозволяли собі атакувати широким фронтом. Тому на 58-й хвилині замикати навіс у штрафний прийшов центрбек Матіп – 3:0.

Четвертий гол у ворота "вовків" забив власний гравець – Семеду. Символічно, що Нельсон – колишній гравець Барселони, яка у 2019 році була бита на Енфілді теж 4:0.

Слід зазначити, що матч відбувся з вболівальниками на трибунах!

Завдяки перемозі Ліверпуль наздогнав Тоттенхем: обидві команди мають по 24 очки.

Ліверпуль – Вулверхемптон відеоогляд