К работе по возможной продаже клуба привлекли экспертов из Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Достойно внимания Ливерпуль получил топового соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов

Пока неизвестно, что привело к тому, что Fenway Sports Group (FSG) решила продать клуб. Да и в заявлении клуба хоть и подтверждают факт возможной продажи клуба, указывают на то, что будут очень внимательно подбирать нового владельца. Да и вообще могут и не продать клуб.

"FSG часто получала заявления об интересе от третьих лиц, стремящихся стать акционерами Ливерпуля. Ранее FSG заявлял, что при правильных условиях мы будем рассматривать новых акционеров, если это будет в интересах Ливерпуля как клуба. FSG остается полностью предан успеху Ливерпуля, как на поле, так и вне его", – говорится в заявлении клуба.

Не исключено, что к такому шагу владельцев Ливерпуля подтолкнули продажи другого английского клуба – Челси. Его приобрел американский консорциум под руководством Тодда Боли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов, что является новым рекордом. Так что нынешний шаг – лишь попытка "проверить рынок". Ведь FSG в апреле 2021 года отказался продавать Ливерпуль покупателям с Ближнего Востока за 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Основным владельцем FSG является Джон Генри. Его компания приобрела Ливерпуль в 2010 году. За это время "мерсисайдцы" впервые в своей истории выиграли АПЛ, а также побеждали в Лиге чемпионов. Кроме того, на стадионе "Энфилд роуд" прошла реконструкция, а команда переехала на новую тренировочную базу стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.