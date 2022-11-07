До роботи з можливого продажу клубу залучили експертів з Goldman Sachs і Morgan Stanley.

Варте уваги Ліверпуль отримав топового суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Поки невідомо, що саме призвело до того, що Fenway Sports Group (FSG) вирішила продати клуб. Та й в заяві клубу хоч і підтверджують факт можливого продажу клубу, вказують на те, що будуть дуже пильно підбирати нового власника. Та й загалом можуть і не продати клуб.

"FSG часто отримувала заяви про інтерес від третіх осіб, які прагнуть стати акціонерами Ліверпуля. Раніше FSG заявляв, що за правильних умов ми розглядатимемо нових акціонерів, якщо це буде в інтересах Ліверпуля як клубу. FSG залишається повністю відданим успіху Ліверпуля, як на полі, так і поза ним", – йдеться в заяві клубу.

Не виключено, що до такого кроку власників Ліверпуля підштовхнув продаж іншого англійського клубу – Челсі. Його придбав американський консорціум під керівництвом Тодда Болі за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів, що є новим рекордом. Тож теперішній крок – може бути лише намаганням "перевірити ринок". Адже FSG у квітні 2021 року відмовився продавати Ліверпуль покупцям з Близького Сходу за 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Основним власником FSG є Джон Генрі. Його компанія придбала Ліверпуль у 2010 році. За цей час "мерсисайдці" вперше у своїй історії виграли АПЛ, а також тріумфували в Лізі чемпіонів. Окрім того, на стадіоні "Енфілд роуд" відбулася реконструкція, а команда переїхала на нову тренувальну базу вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів.