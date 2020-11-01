У рамках 7-го туру АПЛ 31 жовтня "Ліверпуль" приймав "Вест Хем" Ярмоленка. Господарі завдяки впертості Діогу таки вирвали перемогу у команди українця.

Ліверпуль – Вест Хем 2:1

Голи: Салах, 42 (п), Діогу, 85 – Форнальс, 10

До теми: Ліверпуль – Вест Хем: де дивитися матч АПЛ

Рівна гра

"Ліверпуль" активніше розпочав поєдинок, але рахунок у матчі відкрили гості. Вже на 10-й хвилині Форнальс вийшов на вільний простір на межі штрафного майданчика та пробив. М'яч, після цього прицільного удару, рикошетом від стійки влучив у кут воріт – 0:1.

Хендерсон пробив, отримавши вдалу передачу. М'яч, після його спроби з лінії штрафного майданчика, пролетів повз стійку.

Гравець "Вест Хема" Масуаку грубо порушив правила. Головний арбітр поєдинку Кевін Френд зупинив гру, фіксуючи фол. "Ліверпуль" отримав 100-відсоткову нагоду забити – пенальті. До м'яча підійшов Салах та холоднокровно переграв голкіпера – 1:1.

Команди пішли на перерву за рівного рахунку.

Нестримний Діогу

Другий тайм розпочався за сценарієм першого. Форнальс отримав вбивчу передачу, але його удар з воротарського майданчика виявився жахливим. Він погано влучив по м'ячу і Аліссон без проблем ним заволодів.

На 74-й хвилині на поле вийшов українець Ярмоленко, наставник гостей вирішив підсилитись атакувальну ланку команди.

Вже за три хвилини після заміни Діогу переправив м'яч у ворота повз голкіпера. Але суддя матчу сигналізував проте, що хоче звернутись за допомогою до VAR. Після відеоперегляду рефері дав зрозуміти, що гол скасовує гол через порушення правил у епізоді.

На 85-й хвилині "Ліверпуль" вийшов вперед у рахунку. Шакірі віддав фантастичну розрізну передачу, адресатом якої став Діогу. Він швидко зорієнтувався, опинився перед голкіпером і з близької відстані пробив у кут воріт – 2:1.

У підсумку рахунок матчу не змінився 2:1.

Ліверпуль – Вест Хем відеоогляд