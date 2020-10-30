Ливерпуль – Вест Хэм: где смотреть матч АПЛ
31 октября на стадионе "Энфилд" состоится матч 7 тура АПЛ, где "Ливерпуль" будет принимать "Вест Хэм". В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.
Поединок "Ливерпуль" – "Вест Хэм" состоится в субботу, 31 октября. Начало игры в 19:00. Об этом сообщает 24 канал.
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Английские матчи в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копійка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
- После шести туров "красные" занимают 2 место в АПЛ, расположившись сразу за спиной у "Эвертона", который неожиданно лидирует в таблице. Правда, обе команды имеют одинаковое количество очков – по 13, но "Эвертон" с лучшей разницей мячей опережает "мерсисайдцев".
- "Вест Хэм" Ярмоленко в прошлом матче в АПЛ сыграл в ничью с "МанСити" Зинченко 1:1. Правда оба украинца этот матч начали на скамейке запасных. И на поле вышли уже тогда, когда все голы в матче были забиты.
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