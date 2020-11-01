Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел на поле менее 20-ти минут, но результативными действиями так и не отметился. Эксперты оценили игру украинца самой низкой оценкой среди футболистов его команды.

В 7-м туре АПЛ "Ливерпуль" дома принимал "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Правда, украинец не попал в стартовый состав команды Моеса, а вышел на поле только в середине второго тайма. Авторитетные издания Football.London и WhoScored низко оценили игру атакующего полузащитника из Украины.

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На 74-й минуте главный наставник "молотобойцев" наконец выпустил на поле украинского легионера вместо Себастьена Аллера. Издание Football.London выставила Ярмоленко самый низкий балл в составе "Вест Хэма" – 5.

Эксперты WhoScored немного лучше оценили действия украинца во встрече. Они отдали Андрею 6.1 балла. Этот показатель опередил Лансини (6.0), Цоуфала (6.0) и Боуэна (5.9).

Наивысшую оценку в матче получил Мане-7.7. игра автора победного гола Диогу была оценена в 7.2 балла. в составе "Вест Хэма" высоко оценили удачные действия в матче Форнальса – 7.2.

Добавим, что Ярмоленко вышел на поле при счете 1:1. Но следующая атака "Ливерпуля", которая была голевой, началась именно после потери мяча Ярмоленко. Соперники заставили ошибиться Андрея в простой ситуации. Результативную атаку хозяев удачно завершил Диогу, который превращается в настоящий козырем команды Клоппа.

В итоге матч завершился минимальной победой "Ливерпуля" – 2:1. Похоже, Андрей все никак не может найти своей игры, он, то одну игру просто поражает всех на поле, то следующий поединок полностью проваливает.

Ливерпуль – Вест Хэм: оценки игроков / Скрин с портала WhoScored