Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко провів на полі менше 20-ти хвилин, але результативними діями так і не відзначився. Експерти оцінили гру українця найнижчою оцінкою серед футболістів його команди.

У 7-му турі АПЛ "Ліверпуль"вдома приймав "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. Щоправда, українець не потрапив у стартовий склад команди Моєса, а вийшов на поле лише у середині другого тайму. Авторитетні видання Football.London та WhoScored низько оцінили гру атакувального півзахисника з України.

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На 74-й хвилині головний наставник "молотобійців" нарешті випустив на поле українського легіонера замість Себастьєна Аллера. Видання Football.London виставила Ярмоленку найнижчий бал у складі "Вест Хема" – 5.

Експерти WhoScored трохи краще оцінили дії українця у зустрічі. Вони віддали Андрію 6.1 бала. Цей показник випередив Лансіні (6.0), Цоуфала (6.0) та Боуена (5.9).

Найвищу оцінку у матчі отримав Мане – 7.7. Гра автора переможного голу Діогу була оцінена у 7.2 бала. у складі "Вест Хема" найвище оцінили вдалі дії у матчі Форнальса – 7.2.

Додамо, що Ярмоленко вийшов на поле за рахунку 1:1. Але наступна атака "Ліверпуля", яка була гольовою, почалась саме після втрати м'яча Ярмоленка. Суперники змусили помилитись Андрія у простій ситуації. Результативну атаку господарів вдало завершив Діогу, який перетворюється у справжній козирем команди Клоппа.

У підсумку матч завершився мінімальною перемогою "Ліверпуля" – 2:1. Схоже, Андрій все ніяк не може найти своєї гри, він, то одну гру просто вражає всіх на полі, то наступний поєдинок повністю провалює.



Ліверпуль – Вест Хем: оцінки гравців / Скрін із порталу WhoScored