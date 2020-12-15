Ливерпуль и Тоттенхэм сойдутся в матче 13 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Лидеры АПЛ проведут матч 16-го декабря на домашнем для Ливерпуля стадионе "Энфилд". Что прогнозируют букмекеры – читайте в материале Спорт 24.

Ливерпуль – Тоттенхэм: прогноз

Тоттенхэм – неожиданный лидер турнирной таблицы АПЛ, пишет 24 канал. "Шпоры" длительное время держатся на верхушке благодаря стабильным результатам. Одинаковое количество очков (по 25) с лондонцами набрал Ливерпуль.

Команда Юргена Клоппа столкнулась с серьезными кадровыми потерями, поэтому позволяет себе терять очки больше, чем в прошлых сезонах. На пятки обеим командам наступает Лестер, который отстает всего на одно очко.

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Прогноз Marathonbet

Фаворитом поединка является Ливерпуль. Победу команды Юргена Клоппа букмекеры оценивают коэффициентом 1,85. "Мерсисайдцы" уже давно не проигрывают на "Энфилде", однако "шпоры" охотно согласятся прервать эту серию. Победа подопечных Жозе Моуринью оценена коэффициентом 4,70. Ничья в матче – коэффициент 4.

Отметим, что в Marathonbet на матч Ливерпуль – Тоттенхэм действует нулевая маржа.

Обе команды проводят изнурительный сезон, ведь выступают на несколько фронтов. Из-за этого команды имеют кадровые проблемы во всех линиях, что сильно влияет на слаженность в обороне. Следовательно, вполне возможно, что в матче Ливерпуль – Тоттенхэм будет забито более 3 голов. Коэффициент на тотал больше 3 – 2,05.

Вместе с тем, не следует забывать, что Тоттенхэм возглавляет Жозе Моуринью. Очевидно, что он заставит своих подопечных закрыться в обороне и выжидать на контратаке. Следовательно, судьбу игры могут решить 1-2 гола. Коэффициент 2,34 на тотал меньше 2.5.

Поединок Ливерпуль – Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря. Начало в 22:00.