Ліверпуль та Тоттенхем зійдуться у матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Лідери АПЛ проведуть матч 16-го грудня на домашньому для Ліверпуля стадіоні "Енфілд". Що прогнозують букмекери – читайте у матеріалі Спорт 24.

Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз

Тоттенхем – несподіваний лідер турнірної таблиці АПЛ, пише 24 канал. "Шпори" тривалий час тримаються на верхівці завдяки стабільним результатам. Однакову кількість очок (по 25) з лондонцями набрав Ліверпуль.

Команда Юргена Клоппа зіткнулася із серйозними кадровими втратами, тому дозволяє собі втрачати очки більше, аніж у минулих сезонах. На п'яти обидвом командам наступає Лестер, який відстає всього на одне очко.

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Прогноз Marathonbet

Фаворитом поєдинку є Ліверпуль. Перемогу команди Юргена Клоппа букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,85. "Мерсисайдці" вже давно не програють на "Енфілді, однак "шпори" залюбки погодяться перервати цю серію. Перемога підопічних Жозе Моурінью оцінена коефіцієнтом 4,70. Нічия у матчі – коефіцієнт 4.

Зазначимо, що в Marathonbet на матч Ліверпуль – Тоттенхем діє нульова маржа.

Обидві команди проводять виснажливий сезон, адже виступають на декілька фронтів. Через це команди мають кадрові проблеми у всіх лініях, що сильно впливає на злагодженість в обороні. Відтак, цілком можливо, що в матчі Ліверпуль – Тоттенхем буде забито понад 3 голи. Коефіцієнт на тотал більше 3 – 2,05.

Разом з тим, не слід забувати, що Тоттенхем очолює Жозе Моурінью. Очевидно, що він змусить своїх підопічних закритися в обороні та вичікувати на контратаку. Відтак, долю гри можуть вирішити 1-2 голи. Коефіцієнт 2,34 на тотал менше 2.5.

Поєдинок Ліверпуль – Тоттенхем відбудеться у середу, 16 грудня. Початок о 22:00.