Легенда Челси Чех снова встал в ворота: голкипер помог вырвать победу благодаря камбэку – видео
Легендарный вратарь Челси Петр Чех впервые с 2019 года стал в створ ворот. Чешский голкипер помог команде осуществить камбэк и вырвать победу у Тоттенхэма.
38-летний голкипер Петр Чех еще в 2019 году повесил бутсы на гвоздь. Но в одном из матчей второй Премьер-лиги был вынужден спасти команду в матче против Тоттенхэма U-23, пишет 24 канал.
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Возвращение голкипера
Основной вратарь молодежного состава Лукас Бергстрем сыграл свой поединок за команду до 18 лет. Резервный голкипер Карло Цигер для того, чтобы стать в створ ворот должен был сдать несколько негативных тестов на коронавирус. У наставника Челси не было другого выхода, как попросить Чеха выручить команду. На свою просьбу он получил положительный ответ.
Уже к 17-й минуте мяч дважды побывал во владениях опытного вратаря. Но после перерыва молодые футболисты лондонцев и ветеран в рамке ворот совершили невероятный камбэк. В итоге счет встречи – 3:2 в пользу Челси.
Чех в "Челси" и серьезная травма голкипера
- Зимой 2004 года подписал с лондонским клубом 5-летний контракт. А уже в следующем году он побил рекорд Петера Шмейхеля, не пропустив ни одного гола в течение 11 игр и 35 минут (1 025 минут). За это достижение Чех получил прозвище "Мистер Зеро".
- 14 октября 2006-го года навсегда запомнится чешскому голкиперу. В поединке с Редингом Чех получил тяжелую травму головы – вдавленный перелом черепа. Его будущая карьера была под вопросом.
- Но Петр сумел оправиться от повреждения раньше положенного срока и продолжил демонстрировать хорошую игру в воротах. Чтобы избежать получения повторной травмы головы вратарь и до сих пор выходит на поле в специально изготовленном для него защитном шлеме, благодаря которому получил прозвище "Танкист".
- В составе лондонцев получил все возможные трофеи.
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