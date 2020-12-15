Легендарный вратарь Челси Петр Чех впервые с 2019 года стал в створ ворот. Чешский голкипер помог команде осуществить камбэк и вырвать победу у Тоттенхэма.

38-летний голкипер Петр Чех еще в 2019 году повесил бутсы на гвоздь. Но в одном из матчей второй Премьер-лиги был вынужден спасти команду в матче против Тоттенхэма U-23, пишет 24 канал.

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Возвращение голкипера

Основной вратарь молодежного состава Лукас Бергстрем сыграл свой поединок за команду до 18 лет. Резервный голкипер Карло Цигер для того, чтобы стать в створ ворот должен был сдать несколько негативных тестов на коронавирус. У наставника Челси не было другого выхода, как попросить Чеха выручить команду. На свою просьбу он получил положительный ответ.

Cech gifting our 23s a goal inside the first 3mins tonight #COYS pic.twitter.com/625cf1lOyH — Onurr (@onuronny) December 14, 2020

Уже к 17-й минуте мяч дважды побывал во владениях опытного вратаря. Но после перерыва молодые футболисты лондонцев и ветеран в рамке ворот совершили невероятный камбэк. В итоге счет встречи – 3:2 в пользу Челси.

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