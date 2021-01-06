Англійські футбольні клуби Ліверпуль та Тоттенхем запропонували Національній службі охорони здоров’я Великобританії (NHS) використовувати свої стадіони як центри для вакцинації людей від коронавірусу.

Першим таке запропонував зробити Тоттенхем на свому стадіоні в Лондоні, який було відкрито у 2019 році. Одразу до цієї пропозиції приєднався і Ліверпуль, який заявив про готовність надати "Енфілд Роуд" для вакцинування людей від коронавірусу. Про це пише Sky Sports.

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При цьому що обидва стадіоні використовувалися медиками з початку пандемії коронавірусу в Англії. На стадіоні Тоттенхема надавали допологову допомогу під час першого загальнонаціонального локдауну. Зараз його використовують як центр для тестування на коронавірус.

"Енфілд Роуд" теж використовували для масового тестування населення Ліверпуля.

Варто додати, що в АПЛ склалася доволі критична ситуація з коронавірусом. За тиждень після різдвяний свят в командах було виявлено 40 випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник в цьому сезоні (до цього максимальною кількістю інфікованих було 18).

Через це довелося навіть перенести декілька матчів.

Евертон – Манчестер Сіті, 28 грудня

Тоттенхем – Фулхем, 30 грудня

Бернлі – Фулхем, 3 січня

Окрім того, деякі команди розпочали внутрішнє розслідування щодо своїх гравців. які порушили карантині обмеження. В цьому числі й футболісти Тоттенхема. Керівництво клубу оштрафувало захисника Серхіо Регілона, а також півзахисників Джовані Ло Чельсо та Еріка Ламелу, які разом святкували Різдво в компанії родин. Також з ними був ще один футболіст – Мануель Лансіні з Вест Хема.