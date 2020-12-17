Центральним матчем 13 туру АПЛ стала гра, в якій зустрілися Ліверпуль та Тоттенхем. До цієї гри обидві команди ділили між собою перше місце в турнірній таблиці. Тож переможець після матчу очолював АПЛ одноосібно.

Ліверпуль – Тоттенхем 2:1

Голи: Салах, 26, Фірміно, 90 – Сон, 33

У Тоттенхема виявився доволі складний календар матчів у чемпіонат. Лише в АПЛ команда зіграла проти МанСіті, Челсі, Арсеналу поспіль. Після цього була гра з Кристал Пелес. І тепер – Ліверпуль, а вже у неділю, 29 грудня – Лестер. Попри це, "шпорам" вдалося залишитися на першому місці в турнірній таблиці, але вони підпустили до себе Ліверпуль. Після очної зустрічі на "Енфілді", "мерсисайдці" обійшли суперників з Північного Лондона.

Варто побачити Незабитий пенальті Роналду допоміг Аталанті зіграти внічию з Ювентусом: відео

Ліверпуль будь-що прогнув перемогти у цьому матчі. І мало не одразу кинувся на ворота суперника. До кінця гри команда завдала 17 ударів, 11 з яких – у площину воріт. І якби не надійна гра Льоріса, рахунок на табло був би розгромним, а переможець матчу визначився б не останніх хвилині гри.

Особливо старався Джонс. Але йому не вдалося забити. Та саме після його проходу м'яч відлетів до Салаха. "Одинадцятка" Ліверпуля завдав удару по воротах. І рикошет від захисників Тоттенхема зіграв злий жарт з ними – м'яч за недосяжною для голкіпера траєкторією влетів у ворота Льоріса.

Та за декілька хвилин рахунок на табло був рівним. Одна з небагатьох атак "шпор" закінчилася тим, шо Сона кинули у прорив мало не зі своєї половини поля. І нападник вдало скористався моментом. Але святкувати було зарано. Арбітр вирішив перевірити, чи не було офсайду. Та після перегляду VAR гол таки зарахували.

У другому таймі Тоттенхем втратив як мінімум дві чудові нагоди забити. І зробив це все дин гравець – Бергвейн. Перший раз він пробив повз дальній кут воріт, а в наступній спробі влучив у штангу.

У протилежних воріт чудеса реакції продовжував демонструвати Льоріс. В один з моментів він врятував команду після удару Мане – м'яч після цього влучив у перекладину.

Та все ж Ліверпулю вдалося вирвати перемогу в цьому матчі. Вже на останній хвилині основного часу команда отримала право на кутовий. Після подачі Фірміно потужно пробив головою, відправивши м'яч у кут воріт повз голкіпера.

Ліверпуль перемагає та виходить на перше місце в турнірній таблиці. Тоттенхем залишився на другій сходинці, адже Саутгемптон не зумів обіграти Арсенал. Лестер вдома поступився Евертону та залишився на четвертій сходинці.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем