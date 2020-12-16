Незабитый пенальти Роналду помог Аталанте сыграть вничью с Ювентусом: видео
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" из Бергамо в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине и завершилась со счетом 1:1.
Ювентус – Аталанта 1:1
Голы: Кьеза, 29-Фрейлер, 57
Нереализованный пенальти: Роналду, 61 (Ювентус)
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Подопечные Андреа Пирло открыли счет красивым ударом Кьезы, но Фройлер во втором тайме сравнял не менее красивым выстрелом под перекладину.
На 61-й минуте "старая синьора" заработала пенальти. Бить его взялся Криштиану Роналду, но чудеса реакции продемонстрировал Голлини. Игра так и завершилась вничью.
Нереализованный пенальти Роналду
Стоит отметить, что хавбек сборной Украины Руслан Малиновский был заменен на 71-й минуте. Вместо него вышел Алексей Миранчук.
- Ювентус (24 очка) занимает 3 место в турнирной таблице Серии А. Аталанта (18 баллов) находится на 8-й позиции.
- В следующем туре Ювентус 19 декабря в гостях сыграет с Пармой, Аталанта на следующий день примет Рому.
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