Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" из Бергамо в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине и завершилась со счетом 1:1.

Ювентус – Аталанта 1:1

Голы: Кьеза, 29-Фрейлер, 57

Нереализованный пенальти: Роналду, 61 (Ювентус)

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Подопечные Андреа Пирло открыли счет красивым ударом Кьезы, но Фройлер во втором тайме сравнял не менее красивым выстрелом под перекладину.

На 61-й минуте "старая синьора" заработала пенальти. Бить его взялся Криштиану Роналду, но чудеса реакции продемонстрировал Голлини. Игра так и завершилась вничью.

Нереализованный пенальти Роналду

Стоит отметить, что хавбек сборной Украины Руслан Малиновский был заменен на 71-й минуте. Вместо него вышел Алексей Миранчук.