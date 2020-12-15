Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч АПЛ
16 декабря Ливерпуль и Тоттенхэм сыграют в матче 13 тура АПЛ. Болельщики могут пересмотреть этот поединок по телевидению, а также онлайн.
Матч Ливерпуль – Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря, в АПЛ. Начало матча на стадионе "Энфилд Роуд" – в 22:00, пишет 24 канал.
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Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть
Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Ливерпуль – Тоттенхэм
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщил немало кабельных операторов.
- Нынешний cезон в АПЛ обещает стать очень непредсказуемым. Почти треть чемпионата позади, а плотность наверху такова, что между первой и пятой командой разница лишь в три очка. Ну а лидерство делят Ливерпуль и Тоттенхэм и сейчас они сойдутся в очной встрече.
- На выходных обе команды неожиданно завершили свои матчи вничью 1:1. Тоттенхэм весь матч лидировал в поединке против Кристал Пэлас, но пропустил в конце. А вот Ливерпуль был близок к сенсационному поражению от Фулхэма, но Мохамед Салах с пенальти спас ничью для "мерсисайдцев".
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