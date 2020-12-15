16 декабря Ливерпуль и Тоттенхэм сыграют в матче 13 тура АПЛ. Болельщики могут пересмотреть этот поединок по телевидению, а также онлайн.

Матч Ливерпуль – Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря, в АПЛ. Начало матча на стадионе "Энфилд Роуд" – в 22:00, пишет 24 канал.

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Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Ливерпуль – Тоттенхэм

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщил немало кабельных операторов.