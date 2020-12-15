16 грудня Ліверпуль та Тоттенхем зіграють у матчі 13 туру АПЛ. Вболівальники можуть переглянути цей поєдинок по телебаченню, а також онлайн.

Матч Ліверпуль – Тоттенхем відбудеться у середу, 16 грудня, в АПЛ. Початок матчу на стадіоні "Енфілд Роуд" – о 22:00, пише 24 канал.

До слова Ліверпуль – Тоттенхем: хто з лідерів АПЛ здобуде перемогу та очолить турнірну таблицю – прогноз

Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Ліверпуль – Тоттенхем

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.