Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ
16 грудня Ліверпуль та Тоттенхем зіграють у матчі 13 туру АПЛ. Вболівальники можуть переглянути цей поєдинок по телебаченню, а також онлайн.
Матч Ліверпуль – Тоттенхем відбудеться у середу, 16 грудня, в АПЛ. Початок матчу на стадіоні "Енфілд Роуд" – о 22:00, пише 24 канал.
До слова Ліверпуль – Тоттенхем: хто з лідерів АПЛ здобуде перемогу та очолить турнірну таблицю – прогноз
Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися
Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Ліверпуль – Тоттенхем
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
- Нинішній cезон в АПЛ обіцяє стати максимально непередбачуваним. Майже третина чемпіонату позаду, а щільність нагорі така, що між першою і п'ятою командою різниця лише в три очки. Ну а лідерство ділять Ліверпуль і Тоттенхем і зараз вони зійдуться в очній зустрічі.
- На вихідних обидві команди несподівано завершили свої матчі внічию 1:1. Тоттенхем весь матч лідирував в поєдинку проти Крістал Пеласу, але пропустив в кінці. А ось Ліверпуль був близький до сенсаційної поразки від Фулхема, але Мохамед Салах з пенальті врятував нічию для "мерсисайдців".
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