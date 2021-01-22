У Ліверпуля триває невдала серія в чемпіонаті Англії. Команда не змогла виграти п'ятий матч поспіль, забивши лише один гол. Тепер ще й програла одному з аутсайдерів АПЛ.

Ліверпуль – Бернлі 0:1

Гол: Барнс, 83 (пен.)

Ліверпуль намагався перервати невдалу серію в матчі проти аутсайдера Бернлі. Адже команда опустилася з першого місця в турнірній таблиці, відпустивши МЮ аж на шість очок.

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Окрім того, в рамках АПЛ Ліверпуль востаннє забивав ще у 2020 році – 27 грудня, коли вдома зіграв внічию 1:1 з Вест Бромвічем.

На цей матч Юрген Клопп вирішив вдатися до ротації. Тож матч в запасі розпочали Фірміно та Салах. Натомість Орігі, який вийшов у центрі нападу, ще у першому таймі змарнував чимало нагод. Саме він виходив сам на сам на ворота Поупа після помилки захисника, але влучив у перекладину. Та й загалом голкіпер Бернлі доволі надійно діяв у рамці воріт, декілька разів рятуючи свою команду.

У протилежних воріт моментів було не так багато, але один з них міг закінчитися голом у ворота Ліверпуля. Аліссон помилився на виході, і Барнс пробивав по воротах. Але голкіпер сам же і виправив свою помилку.

У другому таймі Ліверпуль кинувся забивати такий необхідний гол. На поле вийшли Фірміно та Салах, кожен з яких мав чудові нагоди. Але якщо з ударом єгиптянина впорався Поуп, то Фірміно сам змарнував свою нагоду.

Розплата за це прийшла наприкінці матчу. Барнс отримав закидання у штрафний, де його і збив Аліссон, не встигнувши вчасно вийти з воріт. Арбітр одразу ж показав на 11-метрову позначку. Сам Барнс і реалізував пенальті.

Ліверпуль програв і продовжив свою невдалу серію без перемог в АПЛ до п'яти матчів – дві поразки та три нічиї. Окрім того, команда перервала серію із 68 матчів без поразок на власному полі в АПЛ. Вона тривала 3 роки та 273 дні. Рекорд належить Челсі, який не програвав вдома 86 матчів.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Бернлі