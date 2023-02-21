Вселился дух Кариуса: грубая ошибка вратаря Ливерпуля позволила Реалу сравнять счет – видео

Мадридцам хватило 20 минут, чтобы отыграться с 0:2 на поле мерсисайдцев. Эпическим фейлом отличился кипер "красных" Алиссон Беккер.

В центральном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют между собой Ливерпуль и Реал, пишет 24 канал. Эти команды играли в последнем финале турнира, но теперь судьба свела их на первой стадии плей-офф.

Следите с нами Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Подопечные Клоппа быстро взялись за дело и забили дважды уже до 14 минут, не без помощи от Тибо Куртуа. Впрочем, Реал нашел в себе силы отыграться довольно быстро.

На 21 минуте Бензема нашел в чужой площадке Винисиуса, тот развернулся и улучил момент для удара из-под защитника. Мяч точно лег в нижний угол ворот Алиссона.

Как Виннисиус забил первый гол:

А уже ближе к перерыву кипер Ливерпуля сам учудил, как это сделал Куртуа в случае второго гола. После несложного паса обратно Алиссон решил сразу вынести мяч в поле, но попал в набегающего Винисиуса. Снаряд от бразильца залетел в ворота.

Видео фейла Алиссона:

Отметим, что подобным фейлом в финале ЛЧ-2018 отличился Лорис Кариус. Тогда немецкий кипер Ливерпуля во время выбрасывания мяча попал в ногу Бензема, от которого сфера залетела в ворота. Тогда это помогло Реалу одержать победу и трофей.

Как настраивал Кариус: