В центральному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів грають між собою Ліверпуль та Реал, пише 24 канал. Ці команди грали в останньому фіналі турніру, але тепер доля звела їх на першій же стадії плей-офф.

Слідкуйте з нами Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Підопічні Клоппа швидко взялись за справу і забили двічі вже до 14 хвилини, не без допомоги від Тібо Куртуа. Втім Реал знайшов в собі сили відігратись доволі швидко.

На 21 хвилині Бензема знайшов у чужому майданчику Вінісіуса, той розгорнувся і знайшов момент для удару з-під захисника. М'яч точнісінько ліг у нижній кут воріт Аліссона.

Як Вінісіус забив перший гол:

А вже ближче до перерви кіпер Ліверпуля сам начудив, як це зробив Куртуа у випадку другого голу. Після нескладного пасу назад Аліссон вирішив одразу винести м'яч в поле, але потрапив у набігаючого Вінісіуса. Снаряд від бразильця залетів у ворота.

Відео фейлу Аліссона:

Відзначимо, що схожим фейлом у фіналі ЛЧ-2018 відзначився Лоріс Каріус. Тоді німецький кіпер Ліверпуля під час викидання м'яча влучив у ногу Бензема, від якого сфера залетіла у ворота. Тоді це допомогло Реалу здобути перемогу та трофей.

Як налажав Каріус: