Королевский камбэк: Реал вынес Ливерпуль в сумасшедшем матче Лиги чемпионов – видеообзор

Подопечные Карло Анчелотти не просто отыгрались с 0:2, а еще и забили пять в ответ. Дубли на свой счет записали Винисиус и Карим Бензема.

Ливерпуль – Реал 2:5

Голы: Нуньес, 4, Салах, 14 – Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67.

Главным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов 2022-2023 следует назвать битву Ливерпуля и Реала. 24 канал. Эти команды играли между собой в прошлом финале турнира и тогда мадридцы одержали минимальную победу.

Как это было Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Реал

Теперь же судьба свела их на первой стадии плей-офф. "Красные" проводят не слишком удачный сезон, находясь в середине таблицы АПЛ. Реал же выглядел лучше, но в чемпионской гонке в Ла Лиге он андердогом, отставая на 8 очков от Барселоны.

Парад фэйлов от вратарей

Ливерпуль начал с места в карьер и уже к 14-й минуте забил дважды. Сначала Нуньес пяткой замкнул прострел от Салаха, а позже гол сопернику подарил Куртуа.

Бельгиец не усмирил мяч в своей площадке, подарив его египтянину, добившему снаряд в ворота. Впрочем, после этого у Реала нашлись силы перевернуть игру и это удалось команде Анчелотти с молниеносной эффективностью.

К теме Верните Лунина в основу: вратарь Реала отметился диким фейлом в игре против Ливерпуля - видео

Начал большой камбек Винисиус, до перерыва оформивший дубль. На 21 минуте бразилец точно пробил из-под защитника в нижний угол ворот Алиссона. А перед перерывом бразильский вратарь повторил фейл своему визави.

Выбивая мяч от своих ворот, Беккер попал в Винисиуса. Мяч от бразильца залетел в ворота, что позволило ему оформить дубль. А уже после перерыва Реал начал банально издеваться над соперником.

Невероятный камбэк Реала

Хорошее положение гостям обеспечил гол Милитао в начале второго тайма. Защитник отозвался на подачу Модрича по стандарту и головой пробил мимо Алиссона.

Такой счет заставил Ливерпуль открываться и уходить в атаку. Существенной выгоды это хозяевам не принесло, а вот Реал удачно ловил соперника на контратаках.

Читайте также Гвардиола идет на "быков": обидчики Шахтера попытаются остановить главного фаворита Лиги чемпионов

Бензема нокаутирует Ливерпуль

Сначала Родриго и Бензема устроили красивую перепасовку перед штрафной. Как результат, француз с помощью рикошета от защитника точно пробил по воротам.

А на 67 минуте Карим нокаутировал "красных". Винисиус выбежал в контрвыпад и вывел Бензема один на один с кипером оппонента. Нападающий кивнул Алиссона и поразил уже поржные ворота соперника.

По сути, этот гол окончательно поставил крест на перспективах Ливерпуля. Подопечные Клоппа не смогли отыграть хотя бы один гол, поэтому на Сантьяго Бернабеу поедут по сути в роли туристов. Шансов разгромить Реал на выезде почти нет, особенно у такого кризисного Ливерпуля.

Видеообзор матча Ливерпуль – Реал: