Верните Лунина в основу: вратарь Реала отметился диким фэйлом в игре против Ливерпуля - видео

Тибо Куртуа уже к 14 минуте пропустил дважды от "красных". Особая его вина во втором голе, когда он подарил мяч в своей площадке Салаху.

Ливерпуль и Реал играют в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Эти команды играли в последнем финале турнира, но теперь судьба свела их на первой стадии плей-офф.

Следите с нами Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Англичане принялись за дело с первых минут. Уже на четвертой минуте счет открыл Дарвин Нуньес, пяткой замкнувший прострел от Салаха.

А уже через 10 минут египтянин сам удвоил счет. Большую заслугу в этом голе стоит отдать Тибо Куртуа, который залечил травму и вытеснил Андрея Лунина обратно на скамейку запасных.

После неловкого паса назад бельгиец неудачно усмирил мяч и тот от колена отскочил к Салаху. Мохамед без проблем добил его в пустые ворота. Для египтянина это восьмой гол в Лиге чемпионов этого сезона, что позволило ему выйти на первое место.

Видео гола Салаха: