Реал вполне может стать наиболее принципиальным соперником Ливерпуля на международной арене. Ведь нанес ему немало поражений. Трижды команды встречались именно в финале Лиги чемпионов. Ливерпуль выиграл только однажды – в 1981 году (тогда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов). А вот два других финала выиграл уже Реал. Впервые это произошло в 2018 году, когда финал принимал Киев. А в 2022 году снова "сливочные" оказались сильнее.

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Между этими двумя финалами Реал и Ливерпуль встретились и в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2021 году. И там снова сильнее оказались игроки испанского клуба.

В последний раз Ливерпуль побеждал Реал еще в 2009 году. И тогда команды как раз сыграли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сначала "мерсисайдцы" минимально победили на выезде, а затем разгромили соперника на "Энфилд роуд" 4:0.

Теперь 21 февраля 2023 Ливерпуль и Реал сыграют очередной матч. И он будет доступен для просмотра в Украине.

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является платформа Megogo, где и состоится трансляция матча Ливерпуль – Реал. Но онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Реал доступна только по подписке "Максимальная". Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV, имеющим тарифные планы "Спортивный" или "Мир спорта".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал. Там будут все важные моменты игры, а также видео голов матча.

Матч Ливерпуль – Реал начнется в 22.00.