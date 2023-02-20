Реал цілком може стати найбільш принциповим суперником для Ліверпуля на міжнародній арені. Адже завдав йому чимало поразок. Тричі команди зустрічалися саме в фіналі Ліги чемпіонів. Ліверпуль виграв лише одного разу – в 1981 році (тоді турнір ще називався Кубок європейських чемпіонів). А от два інші фінали виграв вже Реал. Вперше це сталося у 2018 році, коли фінал приймав Київ. А у 2022 році знову "вершкові" виявилися сильнішими.

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Між цими двома фіналами Реал та Ліверпуль зустрілися й у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у 2021 році. І там знову сильнішими виявилися гравці іспанського клубу.

Востаннє ж Ліверпуль перемагав Реал ще у 2009 році. І тоді команди якраз зіграли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Спочатку "мерсисайдці" мінімально перемогли на виїзді, а після цього розгромили суперника на "Енфілд роуд" 4:0.

Тепер 21 лютого 2023 року Ліверпуль та Реал зіграють черговий матч. І він буде доступний для перегляду в Україні.

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є платформа Megogo, де і відбудеться трансляція матчу Ліверпуль – Реал. Але онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Реал доступна лише за передплатою "Максимальна". Також трансляція буде доступна для абонентів Volia TV, які мають тарифні плани "Спортивний" або "Світ спорту".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал. Там будуть всі важливі моменти гри, а також відео голів матчу.

Матч Ліверпуль – Реал розпочнеться о 22:00.