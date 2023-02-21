Фанаты Ливерпуля пытались устроить бессонную ночь футболистам Реала перед матчем ЛЧ

Во вторник, 21 февраля, Ливерпуль примет Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики "мерсисайдцев" устроили жаркий прием сопернику.

Английские болельщики решили помочь любимой команде и устроить мадридскому сопернику бессонную ночь. Фанаты Ливерпуля узнали, в какой гостинице остановился "Королевский клуб" и громко поздоровались со "сливочными".

Следует узнать Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Гостеприимство" от британцев

Около двух ночи болельщики "мерсисайдцев" устроили настоящее шоу с фейерверками возле гостиницы Реала. С помощью пиротехники фанаты попытались сорвать сон подопечным Карло Анчелотти перед первой игрой.

Шоу длилось около 30 секунд. Такие проделки фанатов соперника нередко увидишь накануне поединков. Английские болельщики хотели помочь своей команде, которая переживает не самое лучшее время.

Ливерпуль после 24 туров идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 баллов. Необычно видеть так низко команду Юргена Клоппа.

Фейерверки возле гостиницы Реала в Ливерпуле: смотрите видео

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал состоится 21 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Будущая очная встреча будет юбилейной 10-й для клубов. В последний раз команды играть в финале Лиги чемпионов. В 2022 году Реал минимально обыграл Ливерпуль 0:1 в решающем матче европейского трофея. Тогда единственный и победный гол во встрече забил Винисиус Жуниор.