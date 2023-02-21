Англійські уболівальники вирішили допомогти улюбленій команді та влаштувати мадридському супернику безсонну ніч. Фанати Ліверпуля дізнались, у якому готелі зупинився "Королівський клуб" та гучно привітались із "вершковими".

Варто дізнатись Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Гостинність" від британців

Близько другої ночі уболівальники "мерсисайдців" влаштували справжнє шоу із феєрверками біля готелю Реала. За допомогою піротехніки фанати спробували зірвати сон підопічним Карло Анчелотті перед першою грою.

Шоу тривало близько 30 секунд. Такі витівки фанатів суперника нерідко побачиш напередодні поєдинків. Англійські уболівальники хотіли допомогти своїй команді, яка переживає не найкращі часи.

Ліверпуль після 24-х турів йде на 8-му місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 35 балів. Незвично бачити так низько команду Юргена Клоппа.

Феєрверки біля готелю Реала у Ліверпулі: дивіться відео

Зверніть увагу! Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом.

Майбутня очна зустріч буде ювілейною 10-ю для клубів. Востаннє команди грати у фіналі Ліги чемпіонів. У 2022 році Реал мінімально обіграв Ліверпуль 0:1 у вирішальному матчі за європейський трофей. Тоді єдиний та переможний гол у зустрічі забив Вінісіус Жуніор.