В среду, 10 марта, Ливерпуль сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Посмотреть матч можно в Украине.

Этот матч, как и предыдущая игра между этими командами, состоится на нейтральном поле. Команды снова померяются силами в Будапеште. Только на этот раз хозяином поля будет считаться Ливерпуль.

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По телевидению этот матч покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45. Сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Ливерпуль – РБ Лейпциг можно на нескольких платформах. Среди них Oll.tv или Megogo. В обоих случаях надо будет оформить подписку для просмотра матчей.

На Oll.tv можно оформить подписку "Футбол" за 109 гривен в месяц, куда входит только трансляция каналов "Футбол 1/2/3". Другие подписки с большим количеством каналов обойдутся дороже – за xtra sport oll inclusive придется платить 189 гривен в месяц, а за ultra oll inclusive – 249 гривен в месяц.

На Megogo трансляция футбольных матчей доступна только по подписке "Максимальная", которая обойдется в 197 гривен в месяц.

Стоит добавить, что трансляция матчей Лиги чемпионов доступна и для абонентов мобильных операторов Киевстар и lifecell, а также провайдера "Воля".