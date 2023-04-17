Лидс – Ливерпуль 1:6

Голы: Синистерра, 47 – Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньес, 90.

В чемпионате Англии завершился 31 тур. На понедельник была вынесена игра с участием Ливерпуля, уехавшего в гости к борцу за выживание Лидса, пишет 24 канал.

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Мерсисайдцы проваливают текущий сезон на всех фронтах. В Лиге чемпионов подопечные Клоппа выбыли уже в стадии 1/8 финала от Реала. А в чемпионате команда застряла в середине турнирной таблицы.

Перед игрой с Лидсом "красные" шли восьмыми, отставая от топ-четверки на 12 баллов. Более того, команда больше месяца не может победить. После уничтожения Манчестер Юнайтед в начале марта Ливерпуль набрал всего два балла в четырех матчах.

Впрочем, против Лидса команда показала свой класс, еще перед перерывом голами отличились Гакпо и Салах. Интрига возобновилась во втором тайме, когда Синистерра воспользовался дикой ошибкой Конате и сократил отставание в счете.

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Однако мерсисайдцы добили оппонента, забив еще четыре. Салах оформил дубль, а его успех повторил Жота, убив дважды после перерыва. Закрепил вышедший на замену разгром Нуньес. Ливерпуль остается восьмым, но теперь расстояние от зоны Лиги чемпионов составляет 9 баллов:

Арсенал – 74 (31 матч) Манчестер Сити – 70 (30 матчей) Манчестер Юнайтед – 59 (30 матчей) Ньюкасл – 56 (30 матчей) Тоттенхэм – 53 (31 матч) Астон Вилла – 50 (31 матч) Брайтон – 49 (29 матчей) Ливерпуль – 47 (30 матчей)

Лидс продолжает борьбу за выживание. Команда Хави Грассии сейчас 16-я, но от зоны вылета ее отделяет всего два балла.