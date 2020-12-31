В среду, 30 декабря, лидер АПЛ Ливерпуль сыграл на выезде с Ньюкаслом в рамках 16-го тура. Команда Клоппа неожиданно не привезла домой три очка.

Ньюкасл – Ливерпуль 0:0

Начало встречи было за хозяевами, они легко проходили по флангам и создавали остроту у ворот Алиссона. Уилсон прорвался в штрафную, легко оттер корпусом опекуна и нанес удар. В последний момент владения Ливерпуля спас Фабинью. Защитник ногой заблокировал удар в упор, пишет 24 канал.

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Матч неиспользованных моментов

Команда Юргена Клоппа пыталась играть забросами за спину защитников Ньюкасла. Один из таких моментов чуть не привел к голу. Салах получил классную передачу в районе 11 метров, но голкипер в прыжке кончиками пальцев достал мяч.

Через несколько минут снова вратарь хозяев Дарлоу продемонстрировал чудеса техники. Он эффектно отразил опасный удар головой от Фирмино, помешав голу.

Салах красиво обработал мяч и пробил, но удару египтянина не хватало меткости – мяч просвистел возле стойки. Салаху оставалось только схватиться за голову после такого убийственного момента.

Хозяева не стали отсиживаться в обороне и создали остроту. После углового очередь показывать свое мастерство была у Алиссона. Он в невероятном прыжке вытащил мяч из угла ворот.

В конце встречи Ливерпуль упустил 100-процентную возможность наконец выйти вперед в счете и вырвать победу. Александер-Арнольд выполнил прострел во вратарскую, где первым был голкипер хозяев. Но на добивании уже был Мане, который протиснул мяч мимо вратаря. Игроки Ливерпуля уже видели мяч в воротах, но тут на помощь пришел центральный защитник Шер. Он с линии ворот выбил мяч и разрядил ситуацию.

Последний острый момент в матче создали гости. Но Фирмино снова не удалось забить, после удара головой на табло "сухие" нули.

После ничьей Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ. Но у ближайшего конкурента, МЮ, еще свой матч в запасе. Если "красные дьяволы" победят, то вплотную приблизятся к команде Клоппа.

Ньюкасл же находится ближе к середине таблицы – 14 место и 19 очков.

Ньюкасл – Ливерпуль видеообзор