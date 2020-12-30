Во вторник, 29 декабря, Вест Бромвич на своем поле принимал Лидс в рамках 16-го тура АПЛ. Гости безжалостно разгромили соперника, который умудрился забить курьезный автогол.

Матч начался с ужасным сценарием для Вест Бромвича. Игрок хозяев Ромейн Сойерс получил передачу от партнера по команде. Под прессингом от опекуна решил разрядить ситуацию и отдать на голкипера, но сделал это крайне неудачно, пишет 24 канал.

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Забавный автогол и разгром хозяев

Он не поднимая голову перевел мяч на вратаря, которого не было у линии собственных владений. Джонстон несколько сместился в сторону ворот, чтобы помочь опорнику, но иначе думал Сойерс. Мяч после его передачи с разворота полетел прямо в сетку ворот. Этот курьезный автогол открыл счет встречи – 1:0. Этот эпизод еще долго будет сниться в кошмарных снах футболиста.

Далее для болельщиков хозяев ждал настоящий ужас – 4 гола влетели в ворота их любимой команды. Результативными ударами отметились Алиоски, Харрисон, Родриго и Рафинья.

В итоге – 0:5. После этого фиаско Вест Бромвич продолжает находиться на дне таблицы – 12 место. За 16 матчей они заработали лишь 8 очков. У Лидса ситуация несколько лучше – 11 ступень и 23 пункта.

Вест Бромвич – Лидс видеообзор (автогол с 0:18)