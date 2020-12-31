У середу, 30 грудня, лідер АПЛ Ліверпуль зіграв на виїзді з Ньюкаслом у рамках 16-го туру. Команда Клоппа несподівано не привезла додому три очки.

Ньюкасл – Ліверпуль 0:0

Початок зустрічі був за господарями, вони легко проходили флангами та створювали гостроту біля воріт Аліссона. Вілсон прорвався у штрафний майданчик, легко відтер корпусом опікуна та завдав удару. В останній момент володіння Ліверпуля врятував Фабінью. Захисник ногою заблокував удар впритул, пише 24 канал.

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Матч невикористаних моментів

Команда Юргена Клоппа намагалась грати закиданнями за спину оборонців Ньюкасла. Один з таких моментів ледь не призвів до гола. Салах отримав класну передачу у районі 11 метрів, але голкіпер у стрибку кінчиками пальців дістав м'яч.

За декілька хвилин знову воротар господарів Дарлоу продемонстрував дива техніки. Він ефектно відбив небезпечний удар головою від Фірміно, ставши на заваді голу.

Салах красиво обробив м'яч та пробив, але удар єгиптянина бракувало влучності – м'яч просвистів біля стійки. Салаху залишалось лише схопитись за голову після такого вбивчого моменту.

Господарі не стали відсиджувати в обороні та створили гостроту. Після кутового черга показувати свою майстерність була у Аліссона. Він у неймовірному стрибку витягнув м'яч з кута воріт.

Наприкінці зустрічі Ліверпуль втратив 100-відсоткову нагоду нарешті вийти вперед у рахунку та вирвати перемогу. Александер-Арнольд виконав простріл у воротарський майданчик, де першим був голкіпер господарів. Але на добиванні вже був Мане, який протиснув м'яч повз воротаря. Гравці Ліверпуля вже бачили м'яч у воротах, але тут на допомогу прийшов центральний захисник Шер. Він з лінії воріт вибив м'яч та розрядив ситуацію.

Останній гострий момент у матчі створили гості. Але Фірміно знову не вдалось забити після удару головою На табло "сухі" нулі.

Після нічиєї Ліверпуль продовжує лідирувати в АПЛ. Але у найближчого конкурента МЮ ще свій матч у запасі. Якщо "червоні дияволи" переможуть, то впритул наблизяться до команди Клоппа.

Ньюкасл ж перебуває ближче до середини таблиці – 14 місце та 19 очок.

Ньюкасл – Ліверпуль відеоогляд