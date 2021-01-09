В пятницу, 8 января, Ливерпуль на выезде сыграл против Астон Виллы в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Подопечные Юргена Клоппа без проблем обыграла соперника.

Астон Вилла-Ливерпуль 1: 4

Голы: Барри, 41 – Мане, 4, 63, Вейналдум, 60, Салах, 65

Фаворитом этого кубкового противостояния был Ливерпуль. Свой статус лидера АПЛ клуб подтвердил уже на старте матча. На 4-й Мане откликнулся на верховую передачу в штрафной соперника и легко перевел мяч в сетку ворот. Игроки Астон Виллы не смогли помешать нападающему и оставили его без опеки – 0:1, пишет 24 канал.

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"Пожар" был у владений хозяев. Мяч после подачи с углового отскочил в ноги защитника Ливерпуля Фабинью, но его удар в эффектном прыжке парировал голкипер Оноди. На добивании был Мане – стойка помешала взятию ворот.

Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Прекрасно подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Барри легко обокрал Уильямса и вышел один на один с вратарем, но Келлехер не сумел оставить свои ворота неприкосновенными – 1:1.

Теперь во втором тайме командам пришлось начинать матч как с "чистого листа". В период с 60-65 минуты на поле творилось что-то невероятное в исполнении подопечных Клоппа. Салах ворвался в штрафную соперника, отдал передачу на Минамино, который увидел свободного Вейналдума. Тот без колебаний пробил с линии штрафной-1: 2.

Уже через три минуты Ливерпуль довел счет до разгромного 1:3. Шакири элегантно забросил мяч во вратарскую Астон Виллы, где находился Мане. Невысокий форвард невероятным образом опередил соперника и головой отправил мяч за шиворот голкиперу.

Позиционная атака гостей завершилась голом. Активный Шакири, вышедший со скамейки для запасных, отдал передачу на Салаха. Египтянин с разворота нанес неожиданный удар в ворота соперника, вратарь не ожидал таком выстрела – 1:4.

Этот гол стал последним во встрече и поставил грубую точку – 1:4 уверенная победа Ливерпуля. Клуб под руководством Клоппа направляется дальше в Кубке Англии.

Астон Вилла-Ливерпуль видеообзор

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