У п'ятницю, 8 січня, Ліверпуль на виїзді зіграв проти Астон Вілли у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Підопічні Юргена Клоппа без проблем обіграла суперника.

Астон Вілла – Ліверпуль 1:4

Голи: Баррі, 41 – Мане, 4, 63, Вейналдум, 60, Салах, 65

Фаворитом цього кубкового протистояння був Ліверпуль. Свій статус лідера АПЛ клуб підтвердив вже на старті матчу. На 4-й Мане відгукнувся на верхову передачу у штрафному суперника та легко перевів м'яч у сітку воріт. Гравці Астон Вілли не змогли завадити нападнику та залишили його без опіки – 0:1, пише 24 канал.

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"Пожежа" була біля володінь господарів. М'яч після подачі з кутового відскочив у ноги захисника Ліверпуля Фабінью, але його удар у ефектному стрибку парирував голкіпер Оноді. На добиванні був Мане – стійка стала на заваді взяттю воріт.

Ще до перерви господарі зрівняли рахунок. Чудово подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Баррі легко обікрав Вільямса та вийшов сам на сам з воротарем, але Келлехер не зумів залишити свої ворота недоторканними – 1:1.

Тепер у другому таймі командам прийшлось розпочинати матч наче з "чистого листка". У період з 60-65 хвилини на полі творилось щось неймовірне у виконанні підопічних Клоппа. Салах увірвався у штрафний суперника, віддав передачу на Мінаміно, який побачив вільного Вейналдума. Той без вагань пробив з лінії штрафного – 1:2.

Вже за три хвилини Ліверпуль довів рахунок до розгромного 1:3. Шакірі елегантно закинув м'яч у воротарський майданчик Астон Вілли, де перебував Мане. Невисокий форвард неймовірним чином випередив суперника та головою відправив м'яч за комірець голкіперу.

Позиційна атака гостей завершилась голом. Активний Шакірі, який вийшов з лавки для запасних, віддав передачу на Салаха. Єгиптянин з розвороту завдав несподіваного удару у ворота суперника, воротар не очікував такому пострілу – 1:4.

Цей гол став останнім у зустрічі та поставив грубу крапку – 1:4 впевнена перемога Ліверпуля. Клуб під керівництвом Клоппа прямує далі у Кубку Англії.

Астон Вілла – Ліверпуль відеоогляд

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