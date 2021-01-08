Аргентинский нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может сменить английскую прописку на французскую. Опытный форвард может перейти в ПСЖ.

Серхио Агуэро попал в сферу интересов французского гранда. Новый главный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет усилить атакующее звено команды, сообщает Canal+.

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Приоритетный трансфер

Агуэро – главное приобретение ПСЖ. Интересно, сколько земляков нового руководителя есть в шорт-листе клуба. Тренер французов хочет видеть Серхио в своей команде уже летом 2021-го года.

В этом сезоне форвард провел в футболке "горожан" 9 матчей во всех турнирах, в которых дважды отмечался в воротах соперников. Долгий отрезок времени пропустил из-за травмы. Контракт футболиста с МанСити рассчитан до лета 2021-го года. Уже сейчас игрок может подписывать предварительное соглашение с будущим клубом.

Пока неизвестно, продлит ли Серхио контракт с английским клубом. За почти 10 лет выступлений в Манчестер Сити он провел за команду 379 матчей во всех турнирах и назабивал 256 мячей.

До перехода в Англию Агуэро выступал за аргентинское Индепендьенте и испанское Атлетико.