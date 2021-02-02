Ливерпуль официально усилился защитниками Дэвисом и Кабаком
Ливерпуль в последний день трансферного окна в Англии оформил переход двух футболистов. "Мерсисайдцы" усилились двумя защитниками.
Источник: сайт Ливерпуля
Ливерпуль 1 февраля объявил, что в команду перешел защитник Бен Дэвис. Он перешел в Ливерпуль из Престона, выступающего в Чемпионшипе.
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По данным Transfermarkt, Ливерпуль заплатил за Дэвиса меньше миллиона долларов.
Сообщается, что Бен подписал с "мерсисайдцами" долгосрочный контракт. Он будет выступать под 28-м номером.
Кабак стал игроком Ливерпуля
Еще одним новичком Ливерпуля в линии защиты стал Озан Кабак.
Турецкий защитник перешел в Ливерпуль из немецкого Шальке на правах аренды до конца сезона-2020/2021.
20-летний турок будет выступать за Ливерпуль под 19-м номером. Однако трансфер еще должен одобрить английская Премьер-лига (АПЛ).
По информации Transfermarkt, Ливерпуль заплатит Шальке за аренду Кабака более 1 миллиона долларов. Кроме того, летом 2021 года английский клуб сможет выкупить Кабака за более чем 20 миллионов долларов.
Ливерпуль как никогда вовремя приобрел новых защитников. Кроме травмированных центрбеков Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, повреждения получил Жоэль Матип. Он выбыл до конца сезона.
Минамино покинул Ливерпуль
Ряды Ливерпуля покинул японский легионер Такуми Минамино.
26-летний атакующий полузащитник перешел на правах аренды в английский Саутгемптон. Минамино будет выступать за "святых" до конца сезона.
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