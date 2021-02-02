Ливерпуль в последний день трансферного окна в Англии оформил переход двух футболистов. "Мерсисайдцы" усилились двумя защитниками.

Источник: сайт Ливерпуля

Ливерпуль 1 февраля объявил, что в команду перешел защитник Бен Дэвис. Он перешел в Ливерпуль из Престона, выступающего в Чемпионшипе.

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По данным Transfermarkt, Ливерпуль заплатил за Дэвиса меньше миллиона долларов.

Сообщается, что Бен подписал с "мерсисайдцами" долгосрочный контракт. Он будет выступать под 28-м номером.

2️⃣8️⃣ — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Кабак стал игроком Ливерпуля

Еще одним новичком Ливерпуля в линии защиты стал Озан Кабак.

Турецкий защитник перешел в Ливерпуль из немецкого Шальке на правах аренды до конца сезона-2020/2021.

20-летний турок будет выступать за Ливерпуль под 19-м номером. Однако трансфер еще должен одобрить английская Премьер-лига (АПЛ).

По информации Transfermarkt, Ливерпуль заплатит Шальке за аренду Кабака более 1 миллиона долларов. Кроме того, летом 2021 года английский клуб сможет выкупить Кабака за более чем 20 миллионов долларов.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Ливерпуль как никогда вовремя приобрел новых защитников. Кроме травмированных центрбеков Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, повреждения получил Жоэль Матип. Он выбыл до конца сезона.

Минамино покинул Ливерпуль

Ряды Ливерпуля покинул японский легионер Такуми Минамино.

26-летний атакующий полузащитник перешел на правах аренды в английский Саутгемптон. Минамино будет выступать за "святых" до конца сезона.