Ліверпуль в останній день трансферного вікна в Англії оформив перехід двох футболістів. "Мерсисайдці" підсилилися двома захисниками.

Джерело: сайт Ліверпуля

Ліверпуль 1-го лютого оголосив, що в команду перейшов захисник Бен Девіс. Він перейшов у Ліверпуль з Престона, що виступає у Чемпіоншипі.

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За даними Transfermarkt, Ліверпуль заплатив за Девіса менша мільйона доларів. Повідомляється, що Бен підписав з "мерсисайдцями" довгостроковий контракт. Він виступатиме під 28-м номером.

2️⃣8️⃣ — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Кабак став гравцем Ліверпуля

Ще одним новачком Ліверпуля у лінії захисту став Озан Кабак.

Турецький оборонець перейшов у Ліверпуль з німецького Шальке на правах оренди до кінця сезону-2020/2021.

20-річний турок виступатиме за Ліверпуль під 19-м номером. Однак трансфер ще має схвалити англійська Прем'єр-ліга (АПЛ).

За інформацією Transfermarkt, Ліверпуль заплатить Шальке за оренду Кабака понад 1 мільйон доларів. Окрім того, влітку 2021 року англійський клуб зможе викупити Кабака за понад 20 мільйонів доларів.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Ліверпуль як ніколи вчасно придбав нових оборонців. Окрім травмованих центрбеків Вірджіла ван Дейка та Джо Гомеса, ушкодження зазнав Жоель Матіп. Він вибув до кінця сезону.

Мінаміно покинув Ліверпуль

Лави Ліверпуля покинув японський легіонер Такумі Мінаміно.

26-річний атакувальний півзахисник перейшов на правах оренди в англійський Саутгемптон. Мінаміно виступатиме за "святих" до кінця сезону.