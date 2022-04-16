Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и вышел в финал Кубка Англии
В рамках полуфинального матча текущего розыгрыша Кубка Англии 16 апреля произошло принципиальное противостояние между Манчестером Сити и Ливерпулем.
Манчестер Сити – Ливерпуль
Голы: Грилиш, 47, Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, 45
Хосеп Гвардиола после ничьей против мадридского Атлетико (0:0) решил использовать с первых минут Канселу справа в защите, тогда как на противоположной половине поля появился Александр Зинченко. Последний поединок лидеров АПЛ на Этихаде завершился ничьей 2:2, пишет 24 канал.
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В начале мата "красные" открыли счет. Конате головой выбил мяч в сетку ворот МанСити после подачи с углового.
На 17-й минуте матча Ливерпуль увеличил свое преимущество. Все обошлось не без помощи голкипера МанСити.
Защитник Сити отдал пас Стеффену, тот вероятно решил "пофинтировать", но вышло крайне неудачно. Мане в подкате отразил мяч в ворота соперников.
На последней минуте первого тайма Мане снова отличился забитым мячом. Он взлет отправил мяч в ближний угол, который от штанги влетел в сетку.
"Красные" с комфортным преимуществом отправились на перерыв.
После перерыва подопечные Гвардиолы агрессивно включились в игру. На второй минуте второго тайма им удается убавить свое отставание. Грилиш "расстрелял" ворота Ливерпуля.
На 70-й минуте матча у клуба украинца был отличный шанс приблизиться к "красным". Жезусу отдали передачу к центральному входу штрафной под выход с глазу на глаз, однако он не смог переиграть голкипера.
Зинченко чуть не привез гол в свои ворота. Украинец пытался головой отдать пас на вратаря, но передача не получилась, Салах подхватил мяч, но в ворота он не попал.
Бернарду Силву уже в компенсированное время забил, но было слишком поздно.
Соперником Ливерпуля в финале Кубка Англии станет победитель пары Челси – Кристал Пелас.