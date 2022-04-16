Манчестер Сіті – Ліверпуль

Голи: Гріліш, 47, Сілва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, 45

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти мадридського Атлетіко (0:0), вирішив використати з перших хвилин Канселу праворуч у захисті, тоді як на протилежній половині поля з'явився Олександр Зінченко. Останній поєдинок лідерів АПЛ на Етіхаді завершився нічиєю 2:2, пише 24 канал.

Читайте також Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з Україною, – Зінченко про злочини окупантів

На початку мату "червоні" відкрили рахунок. Конате головою вибив м'яч у сітку воріт МанСіті після подачі з кутового.

На 17-й хвилині матчу Ліверпуль збільшив свою перевагу. Все обійшлося не без допомоги голкіпера МанСіті.

Захисник Сіті віддав пас Стеффену, той певно вирішив "пофінтувати", але вийшло вкрай невдало. Мане у підкаті відбив м'яч у ворота суперників.

На останній хвилині першого тайму Мане знову відзначився забитим м'ячем. Він зльоту відправив м'яч у ближній кут, який від штанги влетів у сітку.

"Червоні" з комфортною перевагою відправилися на перерву.

Після перерви підопічні Гвардіоли агресивно включилися в гру. На другій хвилині другого тайму їм вдається зменшити своє відставання. Гріліш "розстріляв" ворота Ліверпуля.

На 70-й хвилині матчу клуб українця мав чудовий шанс наблизитися до "червоних". Жезусу віддали передачу до центрального входу штрафного під вихід віч-на-віч, проте він не зміг переграти голкіпера.

Зінченко мало не привіз гол у свої ворота. Українець намагався головою віддати пас на воротаря, але передача не вийшла, Салах підхопив м'яч, але у ворота він не влучив.

Бернарду Сілва вже в компенсований час забив, але було занадто пізно.

Суперником Ліверпуля у фіналі Кубка Англії стане переможець пари Челсі – Крістал Пелас.