Манчестер Сити – Ливерпуль

Голы: Грилиш, 47, Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, 45

Хосеп Гвардиола после ничьей против мадридского Атлетико (0:0) решил использовать с первых минут Канселу справа в защите, тогда как на противоположной половине поля появился Александр Зинченко. Последний поединок лидеров АПЛ на Этихаде завершился ничьей 2:2, пишет 24 канал.

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В начале мата "красные" открыли счет. Конате головой выбил мяч в сетку ворот МанСити после подачи с углового.

На 17-й минуте матча Ливерпуль увеличил свое преимущество. Все обошлось не без помощи голкипера МанСити.

Защитник Сити отдал пас Стеффену, тот вероятно решил "пофинтировать", но вышло крайне неудачно. Мане в подкате отразил мяч в ворота соперников.

На последней минуте первого тайма Мане снова отличился забитым мячом. Он взлет отправил мяч в ближний угол, который от штанги влетел в сетку.

"Красные" с комфортным преимуществом отправились на перерыв.

После перерыва подопечные Гвардиолы агрессивно включились в игру. На второй минуте второго тайма им удается убавить свое отставание. Грилиш "расстрелял" ворота Ливерпуля.

На 70-й минуте матча у клуба украинца был отличный шанс приблизиться к "красным". Жезусу отдали передачу к центральному входу штрафной под выход с глазу на глаз, однако он не смог переиграть голкипера.

Зинченко чуть не привез гол в свои ворота. Украинец пытался головой отдать пас на вратаря, но передача не получилась, Салах подхватил мяч, но в ворота он не попал.

Бернарду Силву уже в компенсированное время забил, но было слишком поздно.

Соперником Ливерпуля в финале Кубка Англии станет победитель пары Челси – Кристал Пелас.